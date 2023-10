गाजियाबाद में छात्र ने बोला जय श्रीराम, प्रोफेसर ने मंच से उतारा, Video वायरल

Conference of Top Commanders of the Indian Army : भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने उभरते खतरों और चुनौतियों के मद्देनजर सैन्य बल को भविष्य के लिए तैयार रखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध और इजराइल-हमास संघर्ष से प्रासंगिक सबक लेने के लिए 5 दिवसीय सम्मेलन में विचार-विमर्श किया।