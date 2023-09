UP स्कूल थप्पड़ कांड : Supreme Court ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, मामले को लेकर दिए यह आदेश...

WhatsApp to stop working on these Android phones : एंड्रॉइड, आईओएस और वेब सहित सभी WhatsApp वेरिएंट्स को नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल होने के लिए लगभग हर महीने नए सिस्टम अपडेट मिलते हैं, लेकिन नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नए अपडेट के साथ, WhatsApp पुराने या पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्ट भी हटा देता है ताकि वे नई टेक्नोलॉजी को डेवेलप करने पर अपना ध्यान रख सकें।