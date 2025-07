न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर क्या बोले कानून मंत्री मेघवाल

Drought in 5 districts of Assam: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (Himanta Vishwa Sharma) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के पश्चिमी हिस्से के 5 जिलों में सूखे जैसी स्थिति (Drought like) है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रभावित जिलों को अधिसूचित करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है और राजस्व विभाग सूखे जैसी स्थिति की औपचारिक घोषणा करेगा।