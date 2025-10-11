शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (18:26 IST)

Premanand Maharaj की तबीयत अब कैसी है, क्या फिर शुरू करेंगे पदयात्रा, आश्रम की ओर से आया बड़ा अपडेट

Premanandji Maharaj
वृंदावन के राधा रसिक संत प्रेमानंदजी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर उनके अनुयायी खासे चिंतित है। खासकर, युवा पीढ़ी उनसे खासी प्रभावित है। 4 अक्टूबर से उनकी पदयात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इसके बाद से ही लोगों में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी।

अब आश्रम की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। उनके अनुयायियों ने बताया कि महाराजजी का स्वास्थ्य अब स्थिर है और धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वे राधा केली कुंज आश्रम में ही रह रहे हैं, जहां उनका नियमित डायलिसिस हो रहा है। 
 
डॉक्टर और शिष्य दोनों मानते हैं कि पर्याप्त आराम और ध्यान से उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और वे जल्द ही पूरी तरह सक्रिय हो सकेंगे। महाराजजी सुबह-सुबह एकांतिक वार्तालाप कर रहे हैं, सीमित दर्शन दे रहे हैं और अपने शिष्यों से भी मिल रहे हैं। हालांकि क्या वे फिर से पदयात्रा शुरू करेंगे, इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। भक्तों ने बताया कि यह कदम महाराज की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है और इसे लेकर कोई चिंता की बात नहीं है।
 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जिसमें महाराजजी के हाथ पर पट्टी दिख रही है, वह तीन से चार साल पुराना है। आश्रम की ओर से 8 अक्टूबर को जारी संदेश में कहा गया कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आश्रम की ओर से अपील की गई थी कि किसी भी भ्रामक खबर या पुराने वीडियो को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। इस अपील का उद्देश्य सभी भक्तों में भ्रम और चिंता को रोकना है। Edited by : Sudhir Sharma
 
