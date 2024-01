Maharashtra: लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले युवा मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा

Percentage of young voters increased before elections in Maharashtra : महाराष्ट्र में कुल 4,12,416 मतदाता (voters) बढ़े हैं और 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं का अनुपात अक्टूबर 2023 में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत बढ़ गया है। अधिकारियों ने मुंबई में यह जानकारी दी। इस साल लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं।

राज्य में आगामी संसदीय और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण अभियान के साथ मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त समीक्षा की गई थी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने मंगलवार को कहा कि इस कार्यक्रम के तहत किए गए प्रयासों के कारण अंतिम मतदाता सूची में नए मतदाताओं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है।

पात्र मतदाताओं की संख्या 9.12 करोड़ : आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में पात्र मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 9.12 करोड़ है। जहां 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के मतदाताओं में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, वहीं 40 से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं में मसौदा मतदाता सूची की तुलना में 3 प्रतिशत की गिरावट आई।

मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित : देशपांडे ने कहा कि कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था, जब मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया था और यह 23 जनवरी 2024 तक चला। मतदाता सूची में 24,33,766 मतदाताओं के नाम पंजीकृत या जोड़े गए और 20,21,350 के नाम हटा दिए गए।

4,12,416 मतदाताओं का इजाफा : देशपांडे ने कहा कि इस प्रकार कुल 4,12,416 मतदाताओं का इजाफा हुआ जबकि अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 9,12,44,679 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या में 1,01,869 की वृद्धि हुई, महिला मतदाताओं की संख्या में 3,08,306 की वृद्धि हुई और अन्य लिंग के मतदाताओं की संख्या में 572 की वृद्धि हुई। मतदाता सूची में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 917 से बढ़कर 922 हो गई है।

6,70,302 मतदाता जोड़े गए : 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में 6,70,302 मतदाता जोड़े गए और 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में 8,33,496 मतदाता जोड़े गए। कुल 11,60,696 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है जिनके नाम सूची से हटा दिए गए। इनमें से 4,92,395 मतदाताओं की उम्र 80 साल से अधिक थी।(भाषा)

