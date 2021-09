नगालैंड में सभी पार्टियों ने मिलाया हाथ, चलेगी बिना विपक्ष की सरकार

राजधानी कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफियू रियो की अध्यक्षता में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP), नगा पीपुल्स फ्रंट (NPF), भाजपा और निर्दलीय समेत सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई थी।

The nomenclature of United Democratic Alliance (UDA) for the in has been unanimously resolved by the legislators and Party leaders of the @NDPPofficial, @BJP4Nagaland, NPF and Independent MLAs. pic.twitter.com/TDdWC4mKBP