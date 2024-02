Weather Update : हिमाचल में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन ठप, 387 मार्गों पर यातायात बंद

Employees' salaries in India are expected to increase by 9.5 percent​ : भारत में इस साल कर्मचारियों के वेतन में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। यह 2023 की वास्तविक वेतनवृद्धि 9.7 प्रतिशत से थोड़ा कम है। एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। सर्वेक्षण में करीब 45 उद्योगों की 1414 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।