snowfall in kashmir: कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदानी भागों में बारिश

INDIA alliance may break in UP also: बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने तक उनकी पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लेगी।