Weather Update : कश्मीर को शीतलहर से राहत, आज देश में कहां कैसा है मौसम?

RJD MLA will stay at Tejashwi Yadav's residence till the trust vote : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने शनिवार को कहा कि सोमवार को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विश्वास मत तक पार्टी के सभी विधायक यहां तेजस्वी यादव के आवास पर रहेंगे। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद के सबसे अधिक 79 विधायक हैं।