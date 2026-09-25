दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का 75 वर्ष की उम्र में निधन, 'वेलकम' और 'गदर' जैसी फिल्मों में किया था काम

बॉलीवुड और टेलीविजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। ‘वेलकम’, ‘गदर’ और ‘मुझसे शादी करोगी’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का गुरुवार को निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

मुश्ताक खान कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी, जिसके चलते उनकी हालत बेहद गंभीर थी। पिछले 15 दिनों से उनका इलाज मुंबई के नानावती अस्पताल में चल रहा था। उनके बिजनेस पार्टनर शिवम ने पुष्टि करते हुए बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। आज मुंबई में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

करीब पांच साल पहले मुश्ताक खान को कैंसर होने की बात सामने आई थी। शुरुआती इलाज के बाद वे स्वस्थ हो गए थे, लेकिन कुछ समय पहले यह खतरनाक बीमारी फिर से लौट आई। इस बार संक्रमण और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जहां तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।

अभिनेता मुश्ताक खान के निधन का समाचार बेहद दुःखद है।



मुश्ताक खान ने ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है?’ से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अपने सहज अभिनय से लंबे समय तक दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। ‘हम हैं राही प्यार के’, ‘वेलकम’ सहित कई फिल्मों और ‘अदालत’, ‘चमत्कार’ जैसे… pic.twitter.com/dn9BKoVHVK — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 24, 2026

4 दशक का शानदार करियर और 250 से ज्यादा फिल्में

मध्य प्रदेश के बालाघाट में 31 दिसंबर 1959 को जन्मे मुश्ताक खान ने अपने चार दशक लंबे अभिनय सफर में 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर हर किरदार में जान फूंक दी।

उनकी प्रमुख फिल्मों में 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जूनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', 'राजा', 'क्रांतिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज' और 'सर' जैसी फिल्में शामिल हैं।

इसके अलावा उन्होंने 'अदालत', 'भारत एक खोज' और 'वाघले की दुनिया' जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में भी अपनी अदायगी का लोहा मनवाया। उनके निधन पर तमाम कलाकारों और फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए गहरा दुख व्यक्त किया है।