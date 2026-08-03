मांजलपुर उपचुनाव परिणाम : गढ़ बचाने में कामयाब रही भाजपा, वडोदरा की इस सीट पर सतीश पटेल की बंपर जीत
Manjalpur Bypoll Election Result 2026 : वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 30,000 से ज्यादा वोटो से हराया। ALSO READ: बांकीपुर में प्रंशात किशोर ने कर दिया 'खेला', भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को झटका
20 दौर तक चली मतगणना सतीश पटेल को 55,481 वोट हासिल हुए जबकि कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को मात्र 24,851 वोट ही हासिल हुए। इस तरह भाजपा ने यह चुनाव 30,630 वोटों से जीत लिया। इस चुनाव में 37.05 फीसदी जैसा कम मतदान दर्ज किया गया था। कम मतदान के चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर आशान्वित थे।
कौन हैं सतीश पटेल?
सतीश गोविंदभाई पटेल (सतेन्द्रभाई पटेल) वर्तमान में गुजरात के वडोदरा शहर की मांजलपुर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। वे मुख्य रूप से कृषि और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े रहे हैं तथा वडोदरा नगर निगम में पार्षद के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
बांकीपुर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा उम्मीदवारों से काफी आगे चल रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि 3 राज्यों के 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में केवल मांजलपुर में ही भाजपा जीतती नजर आ रही है।
मांजलपुर में क्यों हुए उपचुनाव?
गौरतलब है कि वडोदरा की मांजलपुर सीट से लगातार आठ बार चुनाव जीतने वाले भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल का जून में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। साल 1990 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक वे लगातार आठ बार अजेय रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार में राज्यमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं।