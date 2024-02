Weather Update : हिमाचल के मनाली और डलहौजी में बर्फबारी, शीतलहर से कोई राहत नहीं

Heavy snowfall in Manali and Dalhousie of Himachal Pradesh​ : हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मनाली और डलहौजी में शनिवार को ताजा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में सुबह आसमान साफ रहा, लेकिन कुछ देर के लिए शहर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के साथ बर्फीली हवाएं भी चलीं।

हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जूझ रहे लोगों को कोई राहत नहीं मिली क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों और ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी के बाद अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। निचार में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। इसके बाद कल्पा में 7.8 सेमी, सांगला में 2.8 सेमी, पूह में 0.6 सेमी जबकि शिमला और कुफरी में भी मामूली बर्फबारी हुई।

कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थान : शून्य से 12.8 डिग्री सेल्सियस कम तापमान के साथ कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके बाद नारकंडा और कल्पा में तापमान शून्य से 3.8 डिग्री नीचे रहा, कुफरी में शून्य से 2.2 डिग्री नीचे, रिकांग पियो में शून्य से 0.8 डिग्री नीचे, शिमला में शून्य डिग्री जबकि सोलन और मनाली में क्रमश: 1.4 और 1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। स्थानीय मौसम विभाग कार्यालय ने 25 फरवरी से एक मार्च तक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कई स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान जताया है।

यलो अलर्ट भी जारी : इसके अलावा 26, 27 और 29 फरवरी को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जबकि एक मार्च को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है क्योंकि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 26 फरवरी से हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। मौसम विभाग कार्यालय ने 26, 27 और 29 फरवरी के अलावा एक मार्च को कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का यलो अलर्ट भी जारी किया है। (भाषा)

