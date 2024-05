Share Trading की आड़ में 1.88 करोड़ की ठगी, WhatsApp Group बनाकर फंसाया

Fraud of Rs 1.88 crore under the guise of share trading : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 48 वर्षीय कोचिंग क्लास संचालक के साथ शेयर ट्रेडिंग की आड़ में 1.88 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई। पीड़ित को एक व्हाट्सऐप ग्रुप का सदस्य बनाकर यह धोखाधड़ी की गई।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे मार्च में व्हाट्सऐप ग्रुप ‘स्टॉक वैनगार्ड (एफ)’ में जोड़ा था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि व्हाट्सऐप ग्रुप में 170 सदस्य थे और शेयर बाजार से संबंधित जानकारियां ग्रुप में डाली जाती थीं।

अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सलाह को विश्वसनीय पाया और सुझाए गए विभिन्न शेयर में पैसा लगाया जिसके बाद उसे दूसरे समूह ‘स्टॉक-वैनगार्ड-वीआईपी’ में जोड़ा गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि ईशा, दिव्या और राज रूपानी के रूप में खुद की पहचान बताने वाले तीन लोगों ने उससे संपर्क किया और उसका विश्वास हासिल करने के लिए उसे एक ‘सेबी प्रमाण पत्र’ दिखाया और कहा कि वह ‘सीनवेन/आईसी सर्विसेज’ नामक ऐप के माध्यम से निवेश करके भारी मुनाफा कमा सकता है।

पीड़ित ने दावा किया कि उसने 1.88 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया, लेकिन जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि विट्ठलवाड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour