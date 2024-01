शेयर बाजार में तेजी लौटी, सेंसेक्स 690 अंक उछला

Slight rise in early trade in domestic markets due to profit booking in stocks : भारी अस्थिरता के बीच घरेलू बाजारों (domestic markets) में बुधवार को शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव देखा गया, क्योंकि निवेशकों में ऊंची कीमतों वाले शेयरों में मुनाफावसूली करने की होड़ दिखी। बीएसई (BSE) का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) शुरुआती कारोबार में 316.75 अंक यानी 0.45 प्रतिशत गिरकर 70,053.58 अंक पर पहुंच गया लेकिन जल्द ही इसकी भरपाई करते हुए 60.70 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 70,431.25 अंक पर आ गया।