RBI में नौकरी दिलाने के नाम पर की 2.2 करोड़ की ठगी, एक के खिलाफ मामला दर्ज सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगा

Fraud in the name of getting a job: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में नौकरी दिलाने का वादा कर 27 लोगों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी (Fraud) करने के आरोप में नवी मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगा : अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि ऐरोली के रहने वाले 41 वर्षीय सदानंद भोसले ने पीड़ितों को यह कहकर लुभाया कि वह उन्हें आरबीआई में सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी दिलवा देगा। भोसले ने सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच उनसे कथित तौर पर 2.24 करोड़ रुपए लिए। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को न तो वादे के मुताबिक नौकरी मिली और न ही उनके पैसे वापस मिले।

खारघर पुलिस ने दर्ज किया मामला : सभी पीड़ितों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए खारघर पुलिस ने गुरुवार को भोसले पर भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि शिकायत में पुलिस के पास देर से आने का कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की तीसरी इकाई ने इस मामले का जांच अपने हाथों में ले ली है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta