गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :भोपाल/राजगढ़ , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (22:00 IST)

Ladli Behna Yojana : CM डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन गिफ्ट के साथ जारी की लाड़ली बहना की 27वीं किस्त, 1.26 करोड़ महिलाओं को मिले 1500 रुपए

Ladli Behna Yojana
'हम लाड़ली बहनों की राशि धीरे-धीरे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार 41 हजार करोड़ की राशि बहनों को दे चुकी है। बहनों के हाथ में रुपए देने से उसका सदुपयोग होता है। बहनें एक-एक रुपया बचाकर घर को संभालती हैं। बहनें अपना पेट काटकर घर का ख्याल रखती हैं। मैं बहनों का प्रेम जीवनभर नहीं भूलूंगा। बहनों को दीपावली के बाद भाईदूज से 1500 रुपए मिलने लगेंगे।

हमारा संकल्प है कि हम बहनों को तीन हजार रुपए देंगे। बहनें अगर रोजगारपरक कारखाने में जाएगी तो उन्हें सरकार 5 हजार रुपए देगी। इसके अलावा कारखाने का मालिक अलग रुपए देगा। हमारी सरकार हॉस्टल बनाकर महिलाओं को रात में काम करने की छूट दे रही हैं। हम भाइयों को भी रोजगारपरक कारखाने में काम करने के लिए रुपए देंगे। बहनें भगवान की तरह होती हैं।'

यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कही। डॉ. सीएम यादव 7 अगस्त को यहां आयोजित रक्षाबंधन उत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार से ज्यादा बहनों के खातों में लाड़ली बहन योजना की किश्त 1250 के साथ-साथ 250 रुपए का विशेष शगुन भी ट्रांसफर किया। उन्होंने पहले 1541.76 करोड़ और बाद में 317 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर की। इसके अलावा उन्होंने 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 43.90 करोड़ भी दिए। कार्यक्रम में सीएम डॉ.यादव ने कई घोषणाएं भी कीं।

कार्यक्रम से पहले सीएम डॉ.मोहन यादव ने रोड-शो किया। उसके बाद बहनों ने बड़ी संख्या में उन्हें राखियां बांधी। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों से बड़ा बदला लिया। इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर पर ही आधारित है। 
गौरतलब है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन को लेकर कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई-बहन के त्योहार रक्षाबंधन की किसी से तुलना नहीं हो सकती। रक्षाबंधन सभी त्योहारों का राजा है। जब हम छोटे थे तो पिता जी को राखी बांधने बुआ आया करती थी। उस वक्त लगता था जैसे घर में दीपावली आ गई हो। बुआ के आते ही घर में हलचल मच जाती थी। उनके बैग में सभी भांजे-भांजियों के लिए राखी और गिफ्ट हुआ करते थे। फिर, जब हम और बड़े हुए तो बहन को लेने ससुराल जाने लगे। पूरे साल में एक बार मिलने पर बहन अंदर से तो बहुत खुश होती थी, लेकिन सामने से कठोर होकर कहती थी कि तुम्हें बड़ी जल्दी बहन की याद  आ गई, राखी आई तो याद आ गई। जाओ मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद भाई मनाने में लग जाता था, गलती स्वीकार करने लगता था। काफी मनाने के बाद आखिर बहन भाई के साथ घर आ जाती थी। 
 
सारी गलतियां माफ कर देती हैं बहनें
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि बहन तो है ही भगवान की तरह, जो सारी गलतियां माफ कर देती है। बेटी के घर में आने से पिता की आंखें चमक उठती हैं। बेटी जब घर में कदम रखती है तो उस वक्त इतना आनंद आता है, जो भगवान के आने पर भी नहीं होता। बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता। वह अपने मायके की भी चिंता करती है और ससुराल की भी। हमें इस पर गर्व है। जिस घर में बेटी नहीं होती, वह अधूरा रहता है। जिसमें भाई-बहन सब हों, उस घर को स्वर्ग माना जाता है। संसार में हर रिश्ते का महत्व है। उन्होंने कहा कि भाई के लिए भांजी का विवाह करना सौभाग्यशाली होता है। भारतीय संस्कृति में ही भांजे-भांजियों को बेटे-बेटियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। रेशम के धागे में सभी ताकतों से ज्यादा ताकत होती है। 
 
भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट की रक्षा की
इस मौके पर सीएम डॉ. यादव ने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते की कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि बुआ ने शिशुपाल के लिए भगवान श्री कृष्ण से वर ले लिया था। उस वक्त श्री कृष्ण ने बुआ को 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था। इसके बाद भी शिशुपाल नहीं माना और उसने 100वीं गलती को पार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर वध कर दिया। इस दौरान जब सुदर्शन चक्र वापस उनकी अंगुलि में आया तो उन्हें हल्की चोट लग गई। तब वहां खड़ी द्रौपदी ने पल्लू फाड़कर न केवल उनकी अंगुलि में पट्टी बांधी, बल्कि राखी भी बांध दी। इस घटना के बाद रक्षाबंधन का त्योहार अमर हो गया।

उसके बाद जब भी द्रौपदी पर संकट आया, तब रक्षाबंधन की डोर से श्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद की शपथ ली है, तब से देश में आतंकवादी घटनाएं बंद हो गईं। इस बीच एक आतंकी घटना घटी तो भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस कर मारा था। ऑपरेशन सिंदूर बहनों के सिंदूर का बड़ा बदला था। इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित रहने वाला है। हम हर घर तिरंगा अभियान को बड़े स्तर पर मनाएंगे। हर घर तिरंगा फहरेगा। मेरी ओर से भी सभी त्योहार की बधाई। 
सीएम का हुआ जोरदार स्वागत
बता दें, नरसिंहगढ़ आते ही सीएम डॉ. मोहन यादव का जोरदार स्वागत हुआ। उनका रोड-शो निकला तो जनता उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। सीएम डॉ. यादव ने भी उनका अभिनंदन किया। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों बहनों ने उन्हें बारी-बारी से राखी बांधी। प्रदेश के मुखिया ने भी बहनों को रिटर्न गिफ्ट दिया। इस मौके पर सीएम डॉ.यादव ने बहनों पर पुष्पवर्षा भी की।
Ladli Behna Yojana : CM डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन गिफ्ट के साथ जारी की लाड़ली बहना की 27वीं किस्त, 1.26 करोड़ महिलाओं को मिले 1500 रुपए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 1 करोड़ 26 लाख 89 हजार से ज्यादा बहनों के खातों में लाड़ली बहन योजना की किश्त 1250 के साथ-साथ 250 रुपए का विशेष शगुन भी ट्रांसफर किया। डॉ. मोहन यादव ने पहले 1541.76 करोड़ और बाद में 317 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर की। इसके अलावा उन्होंने 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 43.90 करोड़ भी दिए।

