IIT खड़गपुर में फंदे से लटका मिला छात्र का शव, परिसर में इस तरह का चौथा मामला

Threats to schools in Bangalore and Delhi: भारत में स्कूलों और अन्य स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों में स्कूलों, एयरपोर्ट और अन्य स्थानों को बम से उड़ाने की सैकड़ों धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि ये सभी धमकियां जांच करने के बाद फर्जी ही साबित हुई हैं।