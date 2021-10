मोबाइल के नाम पर बेच रहे थे साबुन, फर्जी कॉल सेंटर इस तरह लगाते थे लोगों को चूना

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो लोगों को के जरिये कम पैसे में मोबाइल का लालच देकर लोगों से ऑर्डर लेकर उन्‍हें इसके बदले साबुन भिजवा देता था। पुलिस ने इस गिरोह के 53 लोगों को गिरफ्तार किया है।

डिप्‍टी पुलिस कमिश्‍नर प्रणव तायल के अनुसार आरोपी 2 अवैध कॉल सेंटर चलाते थे, जहां से वे खुद को डाक विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को फोन मिलाते थे। इस कॉल सेंटर का सरगना डाक विभाग का एक कर्मचारी था। रैकेट ने कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया।



#DelhiPoliceUpdates#DelhiPolice Cyber Cell, Rohini busted a #FakeCallCentre which lured customers on the pretext of offering Vivo & Redmi mobile phones at cheap prices but delivered other cheap items. 53 persons including 46 women & 07 men were nabbed. @dcprohinidelhi pic.twitter.com/lKm3Fss64W