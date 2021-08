Video : पटियाला में जांच कर रहे पुलिसकर्मी पर चढ़ाई कार, भागा आरोपी

चंडीगढ़। पटियाला में स्वतंत्रता दिवस से पहले जांच के दौरान एक चालक ने सहायक पुलिस निरीक्षक को कुचलने का प्रयास किया जिसमें वे घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी।

#WATCH evading security check hits police personnel in Patiala, Punjab

Police say the injured police personnel is under medical treatment, car traced, further investigation underway



(Video source: Police) pic.twitter.com/ZF9wygy8Xm