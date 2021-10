India Vs Pakistan : कॉलेज में लग रहे थे पाक जिंदाबाद के नारे, MBBS छात्रा को महंगा पड़ा विरोध

इसी की एक स्‍टूडेंट अनन्‍या जामवाल ने जब देशद्रोही नारे लगाने वालों का विरोध किया तो उसे पुलिस मुखबिर बताकर इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी।

अनन्या जामवाल ने समाचार चैनल टाइम्स नाऊ से बातचीत में बताया कि मेडिकल कॉलेज में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुझे केवल इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि मैंने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जो देशद्रोही नारे लगा रहे थे।

अनन्या ने बताया कि एक ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, उसकी तरफ से मेरी फोटो शेयर की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर देश के लिए आवाज उठाना और जान से मारने की धमकी सहना, क्या जायज है?

Dear @Mehak_Firdous your threats are too shallow. Ap bhi yad rakhenge ki ek Hindustani