बिहार में बाढ़ का भयंकर रूप: 13 जिलों में 27 लाख लोग प्रभावित, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर
Bihar Flood 2026: पटना, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय और मुंगेर समेत बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। भागलपुर के 178 गांव पानी में डूब गए तो सारण के 109 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के करीब 27 लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ALSO READ: नेपाल तबाही के बावजूद नहीं माना चीन : ब्रह्मपुत्र पर 14 लाख करोड़ का 'सदी का बांध' बनाने की ज़िद, भारत के पूर्वोत्तर पर बड़ा संकट?
गंगा, गंडक, पुनपुन, कोसी समेत 9 नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बिहार का भागलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। फरक्का बैराज से 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद भी गंगा का दबाव बना हुआ है। हालांकि पटना और बक्सर में गंगा का जलस्तर अब धीरे-धीरे घट रहा है। हालांकि दक्षिणी इलाकों में बाढ़ का असर बना हुआ है। पुनपुन नदी अब भी लाल निशान से 2.93 मीटर ऊपर बह रही है।
बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बाढ़ एक आपदा है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी करती है। जलजमाव के इलाकों में, वहां जो ऊंचा स्थल होता है वहां पर लोग टिक जाते हैं। सरकार उस जगह खाने-पीने की व्यवस्था करती है, लोगों का ख्याल रखती है। बाढ़ का पानी भी धीरे-धीरे घट रहा है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी ही इसका रास्ता निकल जाएगा।
Ganga River continues to flood at Kahalgaon, Bhagalpur, Bihar— Naveen Reddy (@navin_ankampali) September 8, 2026
Subhash Kumar pic.twitter.com/X1NgDK0RmG
तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को पत्रराजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि वो अविलंब बिहार का दौरा कर विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे तथा बिहार की मदद के लिए तत्काल 5 हजार करोड़ की वित्तीय सहायता राशि के अलावा राज्य को हरसंभव मानवीय एवं अन्य जरुरी सहायता उपलब्ध कराएं।
बिहार में बाढ़ आपदा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिख आग्रह किया है कि वो अविलंब बिहार का दौरा कर विनाशकारी बाढ़ को “राष्ट्रीय आपदा” घोषित करे तथा बिहार की मदद के लिए तत्काल ???? हजार करोड़ की वित्तीय सहायता राशि के अलावा राज्य को हरसंभव मानवीय एवं अन्य जरुरी सहायता उपलब्ध… pic.twitter.com/k84Vza9LnC— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 7, 2026
19 जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण में बारिश हो सकती है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में भी बारिश का अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।