दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार की पीट-पीटकर हत्या पर सियासी बवाल, राहुल से कोनराड संगमा तक दिग्गजों ने पूछा सवाल

क्या है मामला?

7 सितंबर को सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में GD नंबर 10A के तहत एक PCR कॉल मिली। यह कॉल किलोकारी गांव के रहने वाले 54 वर्षीय सी.विक्रम सिंह के साथ मारपीट के बारे में थी। जब विक्रम सिंह ने नीचे उतरकर उन लोगों को मना किया और आपत्ति जताई तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ लात-घूंसों से जमकर मारपीट की गई। बेटे उन्हें अस्तपाल ले गए जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

7 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें भरत कुमार, प्रमोद, रमजान खान, दीपांशु, मोहन विश्वकर्मा, विजय और मन्नू शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 19 से 36 साल के बीच है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है।

मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते थे सी विक्रम सिंह

राहुल ने पूर्वोत्तर परिवार की ओर से पूछा सवाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मणिपुर के एक प्रतिष्ठित संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह जी घर के बाहर हो रहे शोर को कम करने के लिए नीचे गए थे, और इसके लिए उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया।

एक पिता, जिसकी उसके अपने देश की राजधानी में, उसके अपने घर के बाहर हत्या कर दी गई। ऐसी कई घटनाओं के बाद, दिल्ली का हर पूर्वोत्तर परिवार आज यही सवाल पूछ रहा है - क्या हम यहां सुरक्षित हैं? बढ़ती अराजकता, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए शाह का गृह मंत्रालय (MHA) और दिल्ली पुलिस क्या कर रही है?

मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विक्रम जी के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

Disturbed by the assault incident that led to the tragic demise of musician Chongtham Vikram Singh from Manipur in Delhi.



This incident has once again reopened the painful wounds of atrocities faced by people from the North East in the capital.



Call upon the authorities and… — Conrad K Sangma (@SangmaConrad) September 8, 2026

क्या बोले मेघालय CM कॉनराड संगमा?

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मारपीट के कारण हुई दुखद मौत की घटना से मैं बहुत आहत हूं। इस घटना ने राजधानी में नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों के दर्दनाक घावों को एक बार फिर ताजा कर दिया है। मैं अधिकारियों और दिल्ली पुलिस से अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।