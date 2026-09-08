ईरान युद्ध जीतते ही सस्ता होगा तेल और गैस? ट्रंप ने बताया पूरा प्लान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद तेल और गैस की कीमतों में बड़ी गिरावट होगी। दूसरी ओर ईरान ने अपनी ऊर्जा सुविधाओं और तेल टैंकरों पर हमले की स्थिति में अमेरिका को गंभीर जवाब देने की चेतावनी दी है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा कि युद्ध जीतने के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। उन्होंने कहा कि गैस की कीमत पहले तीन डॉलर प्रति गैलन तक आ सकती है और अंततः दो डॉलर प्रति गैलन से भी नीचे जा सकती है।
Oil prices will drop precipitously, like everything else is dropping (but more!), when we WIN the war with Iran. Three Dollars a gallon, but ultimately, below Two Dollars a gallon. It will all happen quickly, and Iran will never have a Nuclear Weapon. MAGA! President DJT— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 7, 2026
( TS:… pic.twitter.com/lK7AaMoEyU
अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो अमेरिका उसके तेल टैंकरों को नष्ट कर देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास न नौसेना बची है और न वायुसेना।
इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) का कहना है कि ईरान पर लगी रोक के तहत 7 सितंबर तक 94 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया। 3 को क्षतिग्रस्त किया और 2 पर कब्जा किया।
An E/A-18G aircraft launches from the flight deck of USS George H.W. Bush (CVN 77) during night flight operations while the ship supports enforcement of the U.S. blockade against Iran in the Arabian Sea. As of Sept. 7, CENTCOM forces have redirected 94 commercial vessels,… pic.twitter.com/yEQ7oKC5Jo— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 7, 2026
ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर किसी भी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान का तेल और गैस उत्पादन तंत्र काफी फैला हुआ है और उसकी सुरक्षा आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संपत्तियों पर हमला करेंगे तो आप पर भी हमला होगा। हम यह पहले ही साबित कर चुके हैं। उन ठिकानों से पूछिए, जो अब काम करने लायक नहीं बचे।