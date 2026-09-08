Top News 8 September: 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली हॉस्टल हादसे पर हाईकोर्ट सख्त; चांद पर ट्रंप का दावा

Top News 8 September: देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली होस्टल बिल्डिंग हादसे पर हाईकोर्ट सख्त। चीनी बांध की वजह से भारत के पूर्वोत्तर पर बड़ा संकट। ट्रंप ने चांद पर किया दावा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में UP के 16 शहर। 8 सितंबर की बड़ी खबरें :

IMD का 15 राज्यों में अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम मानसून के एक बार फिर कई राज्यों में सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत उत्तर-पश्चिम भारत से लेकर मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 15 से अधिक राज्यों में 8 सितंबर से भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। बिहार और ओडिशा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है।

दिल्ली हॉस्टल हादसे पर हाईकोर्ट सख्त

भारत के पूर्वोत्तर पर बड़ा संकट?

ट्रंप का दावा- 'चांद हमारा है'

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में UP के 16 शहर