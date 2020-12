प्रयागराज में इफ्को कंपनी में आधी रात को अमोनिया गैस का रिसाव, दो अधिकारियों की मौत

प्रयागराज। के फूलपुर में स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFCO) में मंगलवार देर रात अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई।

कंपनी के यूरिया उत्पादन यूनिट में रात साढ़े 11 बजे अमोनिया गैस रिसाव (Ammonia Gas Leak) की चपेट में आने से दो अधिकारियों की मौत हो गई जबकि 15 से ज्यादा कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें शहर के अलग-अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है।

15 employees of plant at Phoolpur fall ill following gas leakage, admitted to hospital: DM Bhanu Chandra Goswami

(Visuals from the hospital where the patients are admitted) https://t.co/OFnIt4nN3C pic.twitter.com/UfIQcbDjaM