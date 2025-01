AAP विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज

Realme 14X 5G Launched in India Price and Specs in hindi : Realme 14x को को दो स्टोरेज वैरिएंट 6+128GB और 8+128GB में पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। IP69 रेटिंग वाला यह सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000mAh की बैटरी दी गई है। जानें और क्या हैं फीचर्स-