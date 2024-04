गुजरात में टायर फटने से नदी में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत

4 people died after car fell into river in Gujarat : गुजरात के राजकोट जिले में बुधवार की सुबह एक कार टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर भादर नदी में गिर गई, जिससे उसमें सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। धोराजी-जामनगर मार्ग पर भादर नदी पार करते समय कार का टायर फट गया था। सभी नजदीकी गांव में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। मृतक धोराजी शहर के निवासी थे।

नदी पार करते समय कार का टायर फट गया : पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक आरए डोडिया ने बताया कि हादसा धोराजी शहर के नजदीक पुल पर हुआ। उन्होंने बताया कि धोराजी-जामनगर मार्ग पर भादर नदी पार करते समय कार का टायर फट गया और संभव है कि चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया।

धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे : अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान हादसे के समय कार चला रहे दिनेश थुम्मर (55), उनकी पत्नी लीलावती थुम्मर (52), बेटी हरदिका (20) और लीलावती की बड़ी बहन संगीता कोयानी (55) के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि मृतक धोराजी शहर के निवासी थे। उन्होंने कहा कि सभी नजदीकी गांव में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे।

डोडिया ने बताया, कार पुल की कांक्रीट की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। कार में सवार सभी चारों डूब गए क्योंकि कोई समय पर वाहन से निकल नहीं पाया। अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दल ने शवों को बाहर निकाल लिया है और मामले में जांच की जा रही है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour