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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 25 September 2026 (11:13 IST)

शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो चुकी है गरबा की प्रेक्टिस, जानिए 5 स्टेप्स

Garba Festival
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 25 Sep 2026 (11:13 IST)
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शारदीय नवरात्रि आते ही गरबे की गूंज और थिरकते कदमों का उत्साह चारों ओर छा जाता है। यदि आप भी इस बार गरबा पंडाल में छा जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 5 बुनियादी और सदाबहार गरबा स्टेप्स (Garba Steps) से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। गरबा सीखने के 5 आसान और लोकप्रिय स्टेप्स। 
 

सिंगल ताली (1-Clap Step)

कैसे करें: अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाएं और एक ताली बजाएं, फिर पैर वापस लाएं। यही प्रक्रिया बाएं पैर के साथ दोहराएं।
फायदा: यह गरबा सीखने की सबसे पहली और बुनियादी सीढ़ी है, जिससे ताल और लय की समझ बनती है।
 

दो ताली (2-Clap Step)

कैसे करें: इसमें ताल 1 और 2 पर दो बार ताली बजाई जाती है। दाएं पैर को आगे निकालकर पहली ताली बजाएं, फिर शरीर को थोड़ा झुकाकर दूसरी ताली बजाएं और वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएं।
फायदा: यह स्टेप मध्यम गति के गानों पर बहुत ही सुंदर और लयबद्ध दिखता है।
 

तीन ताली (3-Clap Step)

कैसे करें: इसमें एक ही चक्र में 3 बार ताली बजाई जाती है। दाएं, बाएं और फिर घूमते हुए तीसरी ताली बजती है। इसमें हाथों और पैरों की मूवमेंट के साथ गोल घूमना (Spin) शामिल होता है।
फायदा: पारंपरिक गरबा का असली रंग 'तीन ताली' में ही देखने को मिलता है।
 

हिंच (Hinch / Dodhiyu)

कैसे करें: यह थोड़े तेज़ म्यूज़िक पर किया जाने वाला स्टेप है। इसमें घुटनों को हल्का मोड़कर, आगे-पीछे झुकते हुए और लय में चुटकी या ताली बजाते हुए कदम बढ़ाए जाते हैं।
फायदा: जब गरबा का म्यूज़िक अपनी तेज़ी पर होता है, तब 'हिंच' स्टेप से ही पूरा पंडाल झूम उठता है।
 

डांडिया / पॉपकॉर्न स्टेप (Dandiya Step)

कैसे करें: यदि आप डांडिया स्टिक का उपयोग कर रहे हैं, तो अपने साथी के साथ क्रॉस (X) आकार में स्टिक टकराएं। इसमें 4-काउंट या 8-काउंट मूवमेंट के साथ आगे-पीछे कदम बढ़ाए जाते हैं।
फायदा: समूह (Group) में ताल से ताल मिलाकर खेलने के लिए यह सबसे लोकप्रिय स्टेप है।
 

प्रेक्टिस के लिए विशेष टिप्स:

शुरुआत धीमी गति से करें: पहले बिना म्यूज़िक के काउंट्स (1-2-3-4) गिनकर स्टेप्स सीखें, फिर गानों की लय पर आएं।
फ्लेक्सिबल जूते या नंगे पैर: प्रैक्टिस के दौरान आरामदायक फुटवियर पहनें ताकि पैरों में छालें न पड़ें।
बॉडी पोस्टर: गरबा करते समय अपनी कमर और घुटनों में हल्का लचीलापन रखें, इससे मूवमेंट्स में फिनिशिंग आती है।
क्या आप इनमें से किसी विशेष स्टेप की विस्तृत टाइमिंग या डांडिया की विविधता के बारे में जानना चाहते हैं? 
 
 
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