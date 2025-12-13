गुलमर्ग में अब दुनिया का सबसे ऊंचा रिवाल्विंग रेस्तरां भी पहले ही दुनिया का सबसे ऊंचा गंडोला, स्की प्वाइंट और बड़ा इग्लू है गुलमर्ग में

Revolving restaurant in Gulmarg: क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा गंडोला और स्की प्वाइंट कहां है? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्तरां कहां है? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां है? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रिवालविंग रेस्तरां कहां है? गंडोला और स्की प्वाइंट तो गुलमर्ग के अफारवत पर्वत पर स्थित हैं और यहीं पर समुद्रतल से 14000 फुट की ऊंचाई पर रेस्तरां भी है जबकि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भी यहीं पर है। शनिवार को अफरावत पर्वत पर ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित रिवाल्विंग रेस्तरां का उदघाटन भी किया गया है।

गुलमर्ग का गंडोला विश्व का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे लम्बा रोप-वे है। इसके अंतिम स्थान अफारवत पर्वत पर विश्व का सबसे ऊंचा स्की प्वाइंट भी है जहां सारा साल स्कीइंग होती है। ऐसे में रेस्तरां की जो कमी थी वह भी पूरी हो चुकी है जबकि अब यहां पर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भी नया रिकार्ड बना चुका है। यही कारण है कि कश्मीर आने वाले टूरिस्टों का टारगेट डेस्टिनेशन गुलमर्ग ही होता है।

मुख्‍यमंत्री उमर ने किया उद्‍घाटन : जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को गुलमर्ग में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इनका मकसद मशहूर हिल रिसार्ट में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और टूरिस्ट सुविधाओं को बेहतर बनाना है।





उद्घाटन किए गए मुख्य आकर्षणों में दुनिया का सबसे ऊंचा घूमने वाला रेस्टोरेंट शामिल है, साथ ही एक मल्टी-पर्पस हाल भी है, जिसे टूरिस्ट और सरकारी कार्यक्रमों के लिए पैनोरमिक नजारे दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गुलमर्ग गोंडाला रूट पर एक खास जगह, अफरवात में एक घूमने वाले कांफ्रेंस हाल का भी उद्घाटन किया, जिसका मकसद ऊंचाई पर कांफ्रेंस, मीटिंग और टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करना है।

इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर केबल कार कार्पोरेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट की देखरेख में किया गया, जिन्होंने मौके पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अधिकारियों ने बताया कि ये पहल गुलमर्ग के टूरिज्म सेक्टर में, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में, एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है। अधिकारियों ने कहा कि नई शुरू की गई सुविधाओं से टूरिस्ट अनुभव बेहतर होने, टूरिस्टों का रुकने का समय बढ़ने और टूरिज्म और उससे जुड़ी सेवाओं से जुड़े स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अतिरिक्त अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

क्या कहा मुख्‍यमंत्री अब्दुल्ला ने : इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने गुलमर्ग को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मजबूत करने के लिए टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आर्थिक विकास और आजीविका पैदा करने के लिए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्रित निवेश बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट गुलमर्ग के इकोलाजिकल और सौंदर्य संबंधी स्वरूप को बनाए रखते हुए टूरिज्म संपत्तियों को आधुनिक बनाने के लिए प्रशासन के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala