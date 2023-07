सरकार ने खरीदा 3 लाख टन प्याज, जानिए क्या है वजह

Fire in a moving car in UP : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गभड़िया इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे यह चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोग बाल-बाल बचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम के अलावा अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया जा सका।