बुधवार, 17 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (13:25 IST)

फोन पर एक 'हां' और आपका बैंक खाता खाली! क्या है Yes Scam और इससे कैसे बचें

What is Yes scam
What is Yes scam: मोबाइल फोन पर एक 'हां' और आपका बैंक खाता खाली... चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन आजकल एक नया स्कैम (Scam) चर्चा में है। इसे Yes Scam (Say Yes Scam) कहा जा रहा है। दरअसल, यह आधुनिक साइबर धोखाधड़ी का ही एक रूप है, जिसमें आपकी आवाज का इस्तेमाल करके आपके बैंक खाते को निशाना बनाया जा सकता है। इसे Voice Recording Scam भी कहा जाता है। 
 
इन सवालों के जवाब हां में न दें : साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, इन्हीं में से एक है Yes Scam. इस स्कैम के तहत साइबर ठग आपको अंजान नंबर से कॉल करते हैं, जो कि लोकल नंबर जैसा ही लगता है। ठग बेहद आसान सा सवाल पूछते हैं, जैसे- क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है?, क्या आप फलां (आपका नाम) व्यक्ति बोल रहे हैं? या क्या आप घर के मालिक हैं? या फिर क्या आपसे बात करने के लिए यह सही समय है? स्वाभाविक तौर पर ऐसे सवालों का जवाब कोई भी व्यक्ति 'हां' में ही जवाब देते हैं। ठग आपकी आवाज में बोले गए ‘हां’ (Yes) को रिकॉर्ड कर लेते हैं।
 
कैसे खाली हो सकता है खाता?
  • स्कैमर आपकी रिकॉर्ड की गई आवाज (हां या Yes) का उपयोग वॉइस-ऑथेंटिकेशन (Voice Authentication) के रूप में करते हैं।
  • कई वित्तीय सेवाएं और क्रेडिट कार्ड कंपनियां अब पहचान की पुष्टि के लिए वॉइस कमांड का उपयोग करती हैं।
  • हैकर्स आपकी 'हां' का उपयोग किसी बड़े ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने, नया अकाउंट खोलने या आपकी अनुमति के बिना किसी सेवा को सब्सक्राइब करने के लिए कर सकते हैं।
  • आजकल AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से आपकी आवाज के छोटे से टुकड़े से पूरी आवाज की नकल (Deepfake Voice) भी बनाई जा सकती है।
इस तरह की ठगी से कैसे बचें : 
  • अंजान नंबरों से सावधान रहें। यदि आप किसी नंबर को नहीं पहचानते हैं तो फोन न उठाएं।
  • सीधा जवाब न दें। यदि कोई पूछे कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है या फिर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हां कहने के बजाय पूछें कि आप कौन बोल रहे हैं? या मुझे आपकी आवाज़ आ रही है।
  • यदि कॉल करने वाला संदिग्ध लगे या बार-बार ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब सिर्फ 'हां' हो, तो तुरंत फोन काट दें।
  • अपने बैंक और जरूरी अकाउंट्स पर सिर्फ आवाज के भरोसे न रहें। हमेशा SMS या ऐप-आधारित टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (OTP) चालू रखें।
अगर गलती से हां बोल दिया तो क्या करें?
  • अपने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल पर कड़ी नजर रखें।
  • अगर कोई भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन दिखे, तो तुरंत बैंक को सूचित करें।
  • भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
कैसे रोकें स्पैम और स्कैम कॉल्स?
  • फोन का Dialer (Phone app) खोलें।
  • ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स पर क्लिक करें और Settings में जाएं।
  • 'Caller ID & Spam' पर टैप करें।
  • यहां 'See caller and spam ID' और 'Filter spam calls' दोनों को ऑन (On) कर दें।
इससे जब भी कोई स्कैमर फोन करेगा, आपकी स्क्रीन लाल हो जाएगी और Google उसे पहले ही 'Spam' मार्क कर देगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
Webdunia
