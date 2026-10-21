  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. weather-update-heavy-rain-south-india-north-india-cold
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 21 October 2026 (14:35 IST)

बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर, दक्षिण में भारी बारिश तो उत्तर भारत में महसूस होने लगी ठंड

cold
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (14:41 IST)
google-news
Weather Update 21 October : उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तमिलनाडु तट के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उत्तर भारत में हल्की ठंड बढ़ रही है और पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ने के संकेत हैं। 
 
पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा लक्षद्वीप में तेज बारिश हुई। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी गिरा पानी। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। 
 

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट?

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश (21-22 अक्टूबर तक व्यापक, उसके बाद भी जारी)। गरज-चमक और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा तक)। चेन्नई और आसपास स्कूल छुट्टी भी घोषित हुई।
 
केरल और माहे में 26 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक में 21-24 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना: 21 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट है।
 
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नागालैंड और मणिपुर में मध्यम से छिटपुट बारिश हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के मैदानी इलाकों में ज्यादातर साफ या छिटपुट बादल/हल्की बारिश की संभावना है।
 

उत्तर भारत में बढ़ी ठंड

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान आदि स्थानों पर सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। तापमान गिर रहा है। पहाड़ी राज्यों (हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके) में ठंड ज्यादा है। उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचे इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश/बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर/लद्दाख में 23-25 अक्टूबर के आसपास छिटपुट गतिविधि का जिक्र है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर होगी भर्ती, बोले सीएम डॉ मोहन यादव, 950 से अधिक लोगों को दिए अनुकंपा नियुक्ति पत्र

अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, CJP के प्रोटेस्‍ट पर लगेगा ब्रेक, जानिए क्‍यों लिया यह फैसला?

अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, CJP के प्रोटेस्‍ट पर लगेगा ब्रेक, जानिए क्‍यों लिया यह फैसला?CJP chief Abhijit Deepke: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे अपने आंदोलन पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है और अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं से त्योहारों के दौरान परिवार के साथ समय बिताने की अपील की है। दीपके ने कहा, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से आप सभी संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। जिस तरह पूरा सिस्टम आप लोगों को दबाने में लगा है। मैं भाग्यशाली हूं कि आप जैसे नि:स्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहे हैं और मेरे, आशुतोष-सौरभ के साथ खड़े हैं।

आतंकियों को पनाह देने वालों पर रक्षामंत्री राजनाथ का कड़ा प्रहार, SCO की बैठक में बोले- नहीं चलेगा दोहरा रवैया...

आतंकियों को पनाह देने वालों पर रक्षामंत्री राजनाथ का कड़ा प्रहार, SCO की बैठक में बोले- नहीं चलेगा दोहरा रवैया...Defence Minister Rajnath Singh : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के दौरे पर हैं। उन्‍होंने आज एससीओ शासन प्रमुखों की परिषद की बैठक को संबोधित करते कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एससीओ की 25वीं शासनाध्यक्ष परिषद बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को दृढ़तापूर्वक और सामूहिक रूप से ध्वस्त किया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता, इससे निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता।

PM मोदी ने दशहरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन की क्‍यों की तारीफ? बोले- आपका बयान प्रेरणादायी है...

PM मोदी ने दशहरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन की क्‍यों की तारीफ? बोले- आपका बयान प्रेरणादायी है...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष के विजयादशमी उत्सव पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भागवत ने राष्ट्रीय प्रगति, सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और समाज के चरित्र को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने संघ की 100 साल की यात्रा को सेवा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सद्भाव का उल्लेखनीय शतक बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में विजयादशमी उत्सव में भाग लिया।

अक्टूबर के अंत तक आ सकता है परिसीमन बिल? दक्षिण के दल बदल रहे हैं सुर

अक्टूबर के अंत तक आ सकता है परिसीमन बिल? दक्षिण के दल बदल रहे हैं सुरDelimitation Bill October 2026: अक्टूबर के अंत तक परिसीमन बिल आने की चर्चा जोरों पर है। लेकिन केंद्र सरकार के पास अभी संख्या नहीं है। करीब 36 सांसदों की जरूरत है। और यहीं से खेल शुरू होता है। डीएमके अभी भी भाजपा या एनडीए को समर्थन देने के कोई संकेत नहीं दे रही।

CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की बढ़ीं मुश्किलें, क्राइम ब्रांच को सौंपा गया केस, क्या बोले अभिजीत दिपके

CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की बढ़ीं मुश्किलें, क्राइम ब्रांच को सौंपा गया केस, क्या बोले अभिजीत दिपकेजंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश से जुड़े मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास से संबंधित केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। वहीं, दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ाए जाने के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

दिल्ली से लेकर पेरिस तक क्यों सड़कों पर उतर रही है Gen-Z पीढ़ी? क्या कोई पैटर्न है या वैश्विक साजिश?

दिल्ली से लेकर पेरिस तक क्यों सड़कों पर उतर रही है Gen-Z पीढ़ी? क्या कोई पैटर्न है या वैश्विक साजिश?Gen-Z Protests Youth Unrest 2026: अक्टूबर 2026 में यूरोप के कई बड़े देश एक बार फिर युवा आक्रोश की चपेट में हैं। फ्रांस, इटली, अल्बानिया, स्पेन, पुर्तगाल और बेल्जियम जैसे विकसित और विकासशील देशों में Gen-Z (लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी) के छात्र और युवा बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आए हैं।

उत्तराखंड पुलिस बेड़े में जल्द होगी 1600 पदों पर भर्ती, पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर सरकार का जोर

उत्तराखंड पुलिस बेड़े में जल्द होगी 1600 पदों पर भर्ती, पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर सरकार का जोरउत्तराखंड सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और तकनीक-संपन्न बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रदेश की वर्दीधारी इकाइयों में खाली पड़े 1600 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

भारत में प्रदर्शनों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, UN एक्सपर्ट्स पर भी कसा तंज

भारत में प्रदर्शनों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, UN एक्सपर्ट्स पर भी कसा तंजMarco Rubio India Visit: भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर अमेरिका का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत के बाद रूबियो ने स्पष्ट किया कि भारत में जारी प्रदर्शन उसका आंतरिक राजनीतिक मामला है, जिसमें अमेरिका किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

SBI Data Breach: एसबीआई के हजारों ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक, नुकसान को लेकर क्या बोला बैंक

SBI Data Breach: एसबीआई के हजारों ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक, नुकसान को लेकर क्या बोला बैंकSBI Data Breach: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर हुए साइबर अटैक में हजारों लोगों से जुड़ा बैंकिंग और कस्टमर डेटा लीक हो गया। प्रारंभिक जांच में लगभग 3.75 लाख रिकॉर्ड में से 3,897 ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी सामने आने की बात कही गई है। इसमें मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल, पते और अन्य वित्तीय विवरण शामिल हो सकते हैं। बैंक जांच कर रहा है कि यह डेटा थेफ्ट कितने बड़े पैमाने पर हुआ है।

कौन हैं साड़ी पहनकर AK-47 चलाने वाली IPS अंकिता शर्मा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने उठाए गंभीर सवाल

कौन हैं साड़ी पहनकर AK-47 चलाने वाली IPS अंकिता शर्मा, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने उठाए गंभीर सवालछत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में IPS अंकिता शर्मा का साड़ी पहनकर AK-47 से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया है। इसे सोशल मीडिया में काफी देखा जा रहा है, इतना ही नहीं, इस वीडियो को लेकर बहस भी शुरू हो गई है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है