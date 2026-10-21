'जो शिंदे के रास्ते में आएगा, वह बर्बाद हो जाएगा': मंत्री गुलाबराव पाटिल के बड़े दावे पर भड़के संजय राउत, सरकार पर उठाए सवाल

महाराष्‍ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने शिवसेना की दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का भरोसा जताया। उन्होंने शिंदे की योजनाओं और फैसलों को सरकार की सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जो शिंदे के रास्ते में आएगा बर्बाद हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस पर पलटवार किया।

जलगांव में दशहरा रैली के मंच से बोलते हुए पाटिल ने कहा कि मैंने माता जगदंबा के चरण छुए हैं और प्रार्थना की है कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे फिर से इस राज्य के मुख्यमंत्री बनें और हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लाएं। शिंदे के नेतृत्व, जन कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक रणनीति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।

पाटिल ने कहा कि जो कोई भी एकनाथ शिंदे से टकराएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमारे पास विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन अब हमारे पास 60 विधायक हैं, और एमएलसीएस को मिलाकर यह संख्या 73 तक पहुंच गई है। अगर हम सहयोगी दलों के विधायकों को भी जोड़ लें, तो हमारी संख्या लगभग 85 से 86 हो जाती है।'

क्या बोले संजय राउत?

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, मंत्री गुलाबराव पाटिल ने धमकी दी है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में आता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। यह व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का सदस्य है।

उन्होंने कहा कि फडणवीस के मंत्रिमंडल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग बैठे हैं। वे किसे खत्म करेंगे? देवेंद्र फडणवीस को? मुख्यमंत्री को? यह एक धमकी है। अगर गुलाबराव पाटिल ने ऐसी धमकी दी है तो देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? क्या आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डरे हुए हैं? आप राज्य के गृह मंत्री हैं। देखिए कि आपके राज्य और आपके मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है?