Weather Alert Today: 8 घंटे में बदलेगा मौसम, यूपी-बिहार समेत 20 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी!

Weather Alert Today: एक तरफ देश के बड़े हिस्से से मानसून विदाई ले चुका है, दूसरी ओर कई स्थानों पर बारिश का दौर अब भी जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार (8 अक्टूबर 2026) के लिए देश के कई हिस्सों में मौसम में अचानक बदलाव की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) और बंगाल की खाड़ी तथा ओडिशा तट के आसपास सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से अगले कुछ घंटों में मौसम करवट ले सकता है। यूपी और बिहार में अब भी कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हैं।

कई रिपोर्ट्स में अगले 8-13 घंटों में बारिश और आंधी की गतिविधि बढ़ने का अनुमान जताया गया है। यूपी और बिहार समेत दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और कुछ अन्य राज्यों में आंधी-तूफान, गरज-चमक, बिजली गिरने तथा हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में लगभग 42 जिलों में थंडरस्टॉर्म और बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या, प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर समेत कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। राज्य में बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों में गोमती नदी का जल स्तर धीरे-धीरे घट रहा है, लेकिन अतिरिक्त बारिश से जलजमाव बढ़ सकता है।

बिहार में येलो अलर्ट

बिहार में IMD पटना केंद्र ने आज थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर समेत लगभग 26 जिलों में गरज-चमक, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। उत्तर-पश्चिम बिहार के चंपारण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। राज्य में पहले से बाढ़ प्रभावित लगभग 466 गांव और करीब आठ लाख लोग प्रभावित हैं। अतिरिक्त बारिश से स्थिति और बिगड़ने का खतरा है।

कहीं तेज हवाएं, कहीं बारिश और बर्फबारी संभव

दूसरी ओर, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में थंडरस्टॉर्म और हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी तथा भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल (सब-हिमालयन क्षेत्र) और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में भी आंधी-बारिश की गतिविधि रहेगी। हवा की रफ्तार कुछ क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक पहुंच सकती है।

हालांकि मानसून की वापसी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के कारण इसकी विदाई में देरी हो रही है। यह अस्थिर मौसम 10-12 अक्टूबर तक कुछ क्षेत्रों में बना रह सकता है। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी और ठंडक बढ़ेगी।