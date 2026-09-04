Weather Update: दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और इसके आसपास बने सुस्पष्ट निम्न दाब के प्रभाव से देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। IMD ने 4 सितंबर 2026 के लिए दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियां फिलहाल थोड़ी धीमी बनी रहेंगी।

दिल्ली-एनसीआर और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 और 5 सितंबर को क्षेत्र में व्यापक रूप से बारिश होगी। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31°C से 33°C और न्यूनतम तापमान 24°C से 26°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से थोड़ा कम है।

पश्चिमी यूपी में 4 से 6 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी यूपी के जिलों में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश का सिलसिला बना रहेगा। उत्तराखंड में 4 से 9 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में 4-5 सितंबर को तेज बारिश होगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आज (4 सितंबर) व्यापक बारिश के बाद गतिविधियों में कमी आएगी। पूर्वी राजस्थान में आज भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी इलाकों में मौसम सूखा रहेगा। पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

मध्य प्रदेश में दिखेगा निम्न दबाव का असर

मध्य प्रदेश के के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में 4 से 8 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। दूसरी ओर, महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में 4 और 5 सितंबर को व्यापक बारिश होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में 8-9 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। बिहार में 4 और 5 सितंबर को अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं।

गांगेय पश्चिम बंगाल, सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 4 से 9 सितंबर तक तेज बारिश जारी रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश जारी रहेगी। दूसरी ओर, कोंकण और गोवा में लगातार बारिश हो रही है। गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ और मध्य महाराष्ट्र में केवल छिटपुट या हल्की बारिश की संभावना है।

दक्षिण भारत में कर्नाटक और लक्षद्वीप में अच्छी बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे अन्य दक्षिणी राज्यों में मानसूनी गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहेंगी। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम (30°C से 35°C) दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में पारा 20°C से 30°C के बीच रहने से ठंडक महसूस होगी।