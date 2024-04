Vistara ने 26 और उड़ानें कीं कैंसल, मुद्दों को लेकर पायलटों के साथ की बैठक

Sanjay Singh came out of jail after 6 months : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल बाहर आ गए हैं। संजय सिंह को लेने के लिए उनकी बेटी और उनकी मां पहुंची थीं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी रिहाई का आदेश दिया था।