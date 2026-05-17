रविवार, 17 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. United Democratic Front Government Announced in Kerala
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: तिरुवनंतपुरम (केरल) , रविवार, 17 मई 2026 (20:36 IST)

केरल में UDF सरकार का ऐलान, वीडी सतीशन कल लेंगे CM पद की शपथ, राज्यपाल को सौंपी 20 नामों की लिस्ट

United Democratic Front Government Announced in Kerala
UDF Government Announced in Kerala : केरल की राजनीति में सोमवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा। यहां करीब 60 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) मंत्रिमंडल एकसाथ शपथ लेने जा रहा है। सुबह 10 बजे नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 20 विधायक मंत्री पद की। वीडी सतीशन ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को 20 मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है। सतीशन ने साफ किया कि मंत्रियों के नामों की इस पूरी सूची को पार्टी हाईकमान की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही राज्यपाल के पास भेजी है।
 

20 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

केरल की राजनीति में सोमवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा। यहां करीब 60 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) मंत्रिमंडल एकसाथ शपथ लेने जा रहा है। सुबह 10 बजे नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 20 विधायक मंत्री पद की।  सतीशन ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को 20 मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है।

कांग्रेस के खाते में गए सबसे ज्यादा मंत्री

इसके लिए तिरुवनंतपुरम में भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सतीशन ने साफ किया कि मंत्रियों के नामों की इस पूरी सूची को पार्टी हाईकमान की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही राज्यपाल के पास भेजी है। UDF की इस नई सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री पद कांग्रेस के खाते में गए हैं। कांग्रेस से वीडी सतीशन, के मुरलीधरन, रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, एपी अनिल कुमार, बिंदु कृष्णा, पीसी विष्णुनाध, एम लिजू,टी सिद्दीक, ओजे जनीश, रोजी एम जॉन, और केए तुलसी मंत्री पद की शपथ लेंगे।

शपथ समारोह में कौन-कौन होगा शामिल?

इस बड़े सियासी उलटफेर और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कई राज्यों के मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने हाल के विधानसभा चुनावों में यूडीएफ गठबंधन को 10 साल बाद सत्ता में वापसी दिलाई।

चुनाव में यूडीएफ की ऐतिहासिक जीत

सतीशन ने कहा कि कांग्रेस के 11 मंत्री होंगे। यूडीएफ ने 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के दशक लंबे शासन का अंत हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन ने 140 सदस्यीय विधानसभा में कुल 102 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की। आईयूएमएल ने 22, एलडीएफ ने 35 और भाजपा ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चांदी को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आयात के नियम किए सख्‍त, जानिए क्यों उठाया यह कदम?

चांदी को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आयात के नियम किए सख्‍त, जानिए क्यों उठाया यह कदम?Government imposes Import Curbs on silver : चांदी के आयात को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच शनिवार को चांदी के आयात पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इसके तहत कीमती धातु की कई श्रेणियों को 'मुक्त' आयात नीति से 'प्रतिबंधित' आयात नीति के अंतर्गत रखा गया है। अब चांदी से जुड़े विभिन्न उत्पादों के आयात के लिए सरकार की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। ये नया नियम तुरंत लागू कर दिया गया है।

ट्रंप का जिनपिंग से बदला या अतिरिक्त सावधानी? एयरपोर्ट पर ही फेंक दिए चीनी उपहार

ट्रंप का जिनपिंग से बदला या अतिरिक्त सावधानी? एयरपोर्ट पर ही फेंक दिए चीनी उपहारstandard security protocols: बीजिंग में एयर फोर्स वन पर चढ़ने से पहले चीन की तरफ से दिए गए गिफ्ट्स, बैज, पिन, क्रेडेंशियल्स और बर्नर फोन कचरे में फेंककर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपना हिसाब चुकता कर लिया? या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? इस घटना को ट्रंप के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है।

नीदरलैंड ने भारत को दिया खास तोहफा, PM मोदी को लौटाई ये बेशकीमती चीज, चोल राजवंश से है कनेक्‍शन

नीदरलैंड ने भारत को दिया खास तोहफा, PM मोदी को लौटाई ये बेशकीमती चीज, चोल राजवंश से है कनेक्‍शनPrime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। उनकी 6 दिवसीय यात्रा में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को यूएई गए थे और अब वो नीदरलैंड पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान नीदरलैंड सरकार ने 11वीं सदी के दुर्लभ अनैमंगलम ताम्रपत्र (तांबे की प्लेटें) भारत को लौटा दिए हैं, जो तमिल और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये ऐतिहासिक कलाकृतियां दक्षिण भारत के महान चोल राजवंश से संबंधित हैं। इतिहासकारों का मानना ​​है कि ये ताम्रपत्र 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच औपनिवेशिक शासन के दौरान नीदरलैंड ले जाए गए थे।

भारत में जब्त हुई 182 करोड़ की कैप्टागन, इसे क्यों कहा जाता है जिहादी ड्रग, क्या हैं इसके साइड इफेक्ट

भारत में जब्त हुई 182 करोड़ की कैप्टागन, इसे क्यों कहा जाता है जिहादी ड्रग, क्या हैं इसके साइड इफेक्टCaptagon drug seized in India: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने ‘ऑपरेशन रेजपिल’ के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए ‘कैप्टागन’ ड्रग की तस्करी में शामिल अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने 182 करोड़ रुपए मूल्य का 227.7 किलोग्राम ‘जिहादी ड्रग’ जब्त किया है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ‘कैप्टागन’ की खेप जब्त करने के लिए एजेंसी की सराहना की।

एयरपोर्ट पर हाई-वोल्टेज ड्रामा: एयर फोर्स वन पर चढ़ने से पहले अमेरिकी स्टाफ ने चीनी गिफ्ट्स को डस्टबिन में क्यों फेंका?

एयरपोर्ट पर हाई-वोल्टेज ड्रामा: एयर फोर्स वन पर चढ़ने से पहले अमेरिकी स्टाफ ने चीनी गिफ्ट्स को डस्टबिन में क्यों फेंका?अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय यात्रा समाप्त होने के बाद अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने अपनी चीन यात्रा को बेहद सफल बताया लेकिन उनके डेलिगेशन की एक हरकत से यात्रा की सफलता संदेह के घेरे में आ गई। अमेरिकी डेलिगेशन में शामिल हर शख्स चीन में मिले गिफ्ट को अमेरिका जाने से पहले डस्टबिन में फेंक दिया।

और भी वीडियो देखें

आर्मी चीफ द्विवेदी की चेतावनी पर भड़का पाकिस्तान, फिर दी यह गीदड़भभकी, कहा- भारत को समझना चाहिए...

आर्मी चीफ द्विवेदी की चेतावनी पर भड़का पाकिस्तान, फिर दी यह गीदड़भभकी, कहा- भारत को समझना चाहिए...Pakistan enraged by India's warning : आतंकवाद को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। अब पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब आया है। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख के पाकिस्तान को लेकर हाल ही में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक संप्रभु परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी को भूगोल से मिटाने की धमकी देना बौद्धिक क्षमताओं के दिवालिएपन और युद्ध के पागलपन को दिखाता है। पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह का भौगोलिक ख़ात्मा यक़ीनन दोतरफ़ा होगा, क्योंकि एक परमाणु राष्ट्र को किसी दूसरे परमाणु राष्ट्र को मिटाने की बात करने के बजाय धैर्य और गंभीरता दिखानी चाहिए।

इंदौर के DAVV में छात्रों का हंगामा, हॉस्टल में की तोड़फोड़, अर्धनग्न होकर किया डांस, वीडियो वायरल

इंदौर के DAVV में छात्रों का हंगामा, हॉस्टल में की तोड़फोड़, अर्धनग्न होकर किया डांस, वीडियो वायरलUproar at Devi Ahilya University : इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) के IET परिसर स्थित हॉस्टल में फाइनल ईयर के छात्रों द्वारा देर रात जमकर हंगामा किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खंडवा रोड स्थित आईईटी कैंपस हॉस्टल का है। वीडियो में छात्र अर्धनग्न अवस्था में डांस करते दिखाई दे रहे हैं, साथ ही हॉस्टल परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक और जहाज पहुंचा भारत, आसान नहीं था होर्मुज पार करना, 20000 टन LPG से लदा है टैंकर

एक और जहाज पहुंचा भारत, आसान नहीं था होर्मुज पार करना, 20000 टन LPG से लदा है टैंकरLPG ship arrives safely in India : पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच कतर से 20000 टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर चला एक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पहुंच गया है। मार्शल आइलैंड के ध्वज वाला पोत 'एमवी सिमी' कतर से रवाना हुआ था और 13 मई को होर्मुज पार करने के बाद शनिवार रात कांडला बंदरगाह पर पहुंचा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खतरनाक रास्ते से गुजरकर आना जहाज के लिए आसान नहीं था।

NEET-UG 2026 Leak Probe : पेपर लीक मामले में पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर गिरफ्तार, अब तक 9 गिरफ्तारियां

NEET-UG 2026 Leak Probe : पेपर लीक मामले में पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर गिरफ्तार, अब तक 9 गिरफ्तारियांCentral Bureau of Investigation ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की एक वरिष्ठ शिक्षिका को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर हैं और उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था।

गोसेवा में दिखे CM योगी, गोवंश को खिलाया गुड़; गर्मी में विशेष देखभाल के दिए निर्देश

गोसेवा में दिखे CM योगी, गोवंश को खिलाया गुड़; गर्मी में विशेष देखभाल के दिए निर्देशगोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान रविवार सुबह जनता दर्शन के माध्यम से जनसेवा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा में भी रमे रहे। उन्होंने गोवंश को खूब दुलारा और उन्हें गुड़ खिलाया। गर्मी को देखते हुए गोशाला के कार्यकर्ताओं को गोवंश के समुचित देखभाल के निर्देश दिए।

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमत

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमतमोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto G37 Power और Moto G37 की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन्स को 19 मई दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च करेगी। ग्राहक इन्हें Flipkart और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे।

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्स

Vivo X300 Ultra और X300 FE की भारत में बिक्री शुरू, 200MP कैमरा और ZEISS लेंस के साथ मिल रहे बड़े ऑफर्सVivo के नए प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE की भारत में आज से बिक्री शुरू हो गई है। दोनों स्मार्टफोन 6 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च किए गए थे। खास बात यह है कि Vivo X300 Ultra कंपनी का पहला Ultra-सीरीज स्मार्टफोन है, जिसे चीन के बाहर भी लॉन्च किया गया है। वहीं, Vivo X300 FE भारत में एक्सक्लूसिव ग्रीन कलर वेरिएंट के साथ पेश किया गया है।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com