केरल में UDF सरकार का ऐलान, वीडी सतीशन कल लेंगे CM पद की शपथ, राज्यपाल को सौंपी 20 नामों की लिस्ट
UDF Government Announced in Kerala : केरल की राजनीति में सोमवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा। यहां करीब 60 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) मंत्रिमंडल एकसाथ शपथ लेने जा रहा है। सुबह 10 बजे नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 20 विधायक मंत्री पद की। वीडी सतीशन ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को 20 मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है। सतीशन ने साफ किया कि मंत्रियों के नामों की इस पूरी सूची को पार्टी हाईकमान की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही राज्यपाल के पास भेजी है।
20 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ
केरल की राजनीति में सोमवार को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा। यहां करीब 60 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) मंत्रिमंडल एकसाथ शपथ लेने जा रहा है। सुबह 10 बजे नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 20 विधायक मंत्री पद की। सतीशन ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को 20 मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है।
कांग्रेस के खाते में गए सबसे ज्यादा मंत्री
इसके लिए तिरुवनंतपुरम में भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सतीशन ने साफ किया कि मंत्रियों के नामों की इस पूरी सूची को पार्टी हाईकमान की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही राज्यपाल के पास भेजी है। UDF की इस नई सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री पद कांग्रेस के खाते में गए हैं। कांग्रेस से वीडी सतीशन, के मुरलीधरन, रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, एपी अनिल कुमार, बिंदु कृष्णा, पीसी विष्णुनाध, एम लिजू,टी सिद्दीक, ओजे जनीश, रोजी एम जॉन, और केए तुलसी मंत्री पद की शपथ लेंगे।
शपथ समारोह में कौन-कौन होगा शामिल?
इस बड़े सियासी उलटफेर और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कई राज्यों के मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने हाल के विधानसभा चुनावों में यूडीएफ गठबंधन को 10 साल बाद सत्ता में वापसी दिलाई।
चुनाव में यूडीएफ की ऐतिहासिक जीत
सतीशन ने कहा कि कांग्रेस के 11 मंत्री होंगे। यूडीएफ ने 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के दशक लंबे शासन का अंत हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन ने 140 सदस्यीय विधानसभा में कुल 102 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की। आईयूएमएल ने 22, एलडीएफ ने 35 और भाजपा ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की।
Edited By : Chetan Gour
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