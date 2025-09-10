बुधवार, 10 सितम्बर 2025
नई दिल्ली/वॉशिंगटन , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (07:46 IST)

भारत से ट्रेड डील के लिए ट्रंप तैयार, दोस्त पीएम मोदी ने भी दिया सकारात्मक जवाब

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए भारत के साथ व्यापार वार्ता के लिए उत्सुकता जताई। पीएम मोदी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते दी और जल्द समझौते की उम्मीद जताई।

modi trump
Trump Modi trade talk : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि मैं भारत के साथ व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए तैयार हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने को उत्सुक हूं। 
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ़्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी!'
 
इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।
 
उन्होंने कहा कि हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
 
गौरतलब है कि 6 सितंबर को भी दोनों दिग्गजों के बीच सोशल मीडिया पर दोस्ती को बढ़ाने वाली बातचीत हुई थी। टैरिफ को लेकर भारत से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्ती याद दिलाई थी। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं।
