Delhi: कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बीच गिरा पेड़, मोटरसाइकल सवार पिता पुत्री घायल

Tree fell in Delhi's Kalkaji area amid heavy rain: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली (Delhi) के कालकाजी (Kalkaji) इलाके में गुरुवार सुबह हुई भारी बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ के मोटरसाइकल (Motorcycle) पर गिर जाने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर शाम से हो रही लगातार बारिश के कारण कालकाजी के बी ब्लॉक में एक विशाल पेड़ उखड़ गया।ALSO READ: दिल्ली के जैतपुर में बड़ा हादसा, भारी बारिश से गिरी दीवार, 7 लोगों की मौत दक्षिण-पूर्वी दिल्ली (Delhi) के कालकाजी (Kalkaji) इलाके में गुरुवार सुबह हुई भारी बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ के मोटरसाइकल (Motorcycle) पर गिर जाने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर शाम से हो रही लगातार बारिश के कारण कालकाजी के बी ब्लॉक में एक विशाल पेड़ उखड़ गया।

पुलिस ने बताया कि पेड़ को सड़क से हटाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन तैनात की गई। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के मकसद से क्षेत्र में पेड़ों की आवश्यक छंटाई करने के लिए सतर्क कर दिया गया है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta