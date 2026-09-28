Top News 28 September: बैंक हड़ताल टली, यूपी में बारिश से हाहाकार, मंत्री के थप्पड़ कांड पर बवाल

Top News 28 September : कर्मचारियों की हड़ताल टलने से देश के सभी सरकार बैंक आज से सामान्य रूप से खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, 2 दिन में 90 की मौत। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में परीक्षा स्थगित। विराट कोहली ने वनडे में पूरे किए 15000 रन। पर पल की जानकारी...

बैंक हड़ताल टली; आज से खुले रहेंगे सभी बैंक

यूपी में भारी बारिश, 2 दिन में 90 की मौत

पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से हाल बेहाल। राज्य में वर्षाजन्य हादसों में दो दिनों में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। नेपाल के 49 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा।



मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में परीक्षा स्थगित

छात्रों के हिंसक विरोध के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड कर दी हैं और मिड-टर्म परीक्षाएं टाल दी हैं। परीक्षा का नया शेड्यूल UMS के जरिए अलग से बताया जाएगा।

15 हजारी बने विराट कोहली