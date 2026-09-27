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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Sunday, 27 September 2026 (23:10 IST)

15 हजारी बने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के 2 रिकॉर्ड किए ध्वस्त

Virat Kohli
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sun, 27 Sep 2026 (23:10 IST)
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क्रिकेट में रिकॉर्ड्स पुराने स्मारकों की तरह होते हैं। उन पर धूल जमती है, उन्हें सम्मान मिलता है, और कभी-कभी कोई आता है और उस दीवार को पार कर जाता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में विराट कोहली ने रविवार को ठीक यही किया। अल्जारी जोसेफ की गेंद पर मिड-विकेट की तरफ एक शानदार पुल शॉट खेलकर, कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 वनडे रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज़ बन गए।

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद सभी लोग उस खिलाड़ी के सम्मान में खड़े हो गए, जिसने अपने करियर का ज़्यादातर समय बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स को आम बात बनाने में बिताया है।इसके अलावा वह भारत में सचिन से ज्यादा एकदिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने 7 हजार रनों का आंकड़ा पार किया।

कोहली ने दोनों हाथ उठाए, लोगों की तालियों का जवाब दिया और फिर अपनी बल्लेबाज़ी जारी रखी। उस शॉट में कुछ खास बात थी। जोसेफ ने उन्हें शॉर्ट बॉल डाली; कोहली न तो झुके, न पीछे हटे और न ही संभलकर खेले। उन्होंने गेंद पर हावी होकर उसे मिड-विकेट के ऊपर से चार रन के लिए भेज दिया। पंद्रह हज़ार रन थोड़े आक्रामक अंदाज़ में पूरे हुए, जैसा कि कोहली के ज़्यादातर क्रिकेट रिकॉर्ड्स के मामले में होता है।

लेकिन ज़्यादा दिलचस्प कहानी आंकड़ों में छिपी है। तेंदुलकर को 15,000 वनडे रन तक पहुँचने के लिए 377 पारियों और 17,528 गेंदों की ज़रूरत पड़ी थी। कोहली ने यह कारनामा 303 पारियों और 15,950 गेंदों में कर दिखाया – यानी 74 पारियां और 1,578 गेंदें कम।
यह एक बहुत बड़ा अंतर है, खासकर ऐसे फ़ॉर्मेट में जहाँ हर गेंद महत्वाकांक्षा और बर्बादी के बीच एक छोटा सा दांव होता है।
बेशक, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब तेंदुलकर ने यह मुकाम हासिल किया था, तब उनकी उम्र 34 साल और 66 दिन थी। कोहली की उम्र 37 साल और 326 दिन है। अपने-अपने वनडे डेब्यू से इस मुकाम तक पहुँचने में तेंदुलकर को 6,402 दिन लगे थे; कोहली को 6,614 दिन लगे।

आंकड़े अलग-अलग कहानियाँ बयां कर सकते हैं। लेकिन वे जिस चीज़ को छिपा नहीं सकते, वह है इस उपलब्धि का बड़ा पैमाना। सचिन तेंदुलकर 18,426 रनों के साथ अभी भी वनडे क्रिकेट में सबसे ऊपर हैं। अब कोहली 15,000 रनों के क्लब में शामिल होने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

सालों तक, तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स की चर्चा हिमालय की चोटियों की तरह की जाती रही – जो शानदार  और आम इंसान की पहुँच से बाहर लगती हैं। कोहली ने पिछले दो दशकों का ज़्यादातर समय इन रिकॉर्ड्स तक पहुँचने की कोशिश में बिताया है। रविवार को, वह इनमें से एक सबसे बड़े रिकॉर्ड तक पहुँच गए। और उन्होंने यह कमाल एक ‘पुल शॉट’ खेलकर किया।
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