ITR Filing : आज ITR भरने का आखिरी मौका, नहीं बढ़ाई जाएगी तारीख

Income Tax Return Filing News : आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की बढ़ाई गई समयसीमा आज यानी सोमवार को समाप्त हो रही है। ऐसे में अनुमान है कि आखिरी दिन करीब एक करोड़ करदाता टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 14 सितंबर तक 6.69 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिसमें से 6.03 करोड़ को वेरिफाइड किया जा चुका है, वहीं 4 करोड़ से अधिक आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। आयकर विभाग ने साफ किया है कि आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाने वाली खबर सिर्फ एक अफवाह है, इसमें कोई सचाई नहीं है अगर आप 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इसके लिए लेट फीस देनी होगी।





आयकर विभाग ने साफ किया है कि आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाने वाली खबर सिर्फ एक अफवाह है, इसमें कोई सचाई नहीं है अगर आप 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इसके लिए लेट फीस देनी होगी। डेडलाइन नज़दीक होने से करदाताओं की भीड़ पोर्टल पर लगातार बढ़ रही है।







ALSO READ: आसानी से भर सकेंगे आयकर, ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू पिछले वर्ष आईटीआर फाइलिंग में 7.5% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसी रफ्तार से बढ़ोतरी होती रही तो इस साल कुल फाइलिंग का आंकड़ा 7.8 करोड़ तक पहुंच सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि 15 सितंबर को ही एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि भी है. इससे करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर दोहरा दबाव बन गया है।

अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया तो तुरंत करें। समय पर फाइल करने से पेनल्टी से बचते हैं। आयकर विभाग ने कहा, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।

Edited By : Chetan Gour