कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशाना

Rahul Gandhi questions CEC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही निर्वाचन आयोग ने ‘वोट चोरी’ पर रोक लगाई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि वह आलंद में मतदाताओं के नाम ‘हटाने’ के बारे में कर्नाटक सीआईडी ​​को सबूत कब उपलब्ध कराएंगे। दूसरी ओर, राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ‍भी निशाना साधा है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता मीडिया में आई उन खबरों का जिक्र कर रहे थे कि निर्वाचन आयोग ने एक नया ‘ई-हस्ताक्षर’ फीचर शुरू किया है, जिसके तहत मतदाता का नाम जोड़ने या हटाने के लिए आधार आधारित सत्यापन की आवश्यकता होगी। राहुल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पूछा, ‘ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया- अब चोरों को भी पकड़ेंगे।’ उन्होंने कहा कि तो बताइए, सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप?

आलंद में वोट हटाने की कोशिश : राहुल गांधी ने पहले दावा किया था कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में कई वोट हटाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद राज्य के अपराध जांच विभाग (CID) ​​ने एक प्राथमिकी दर्ज की और अब ‘वोट चोरी’ की जांच कर रहा है। इससे पहले, एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने दावा किया था कि कथित तौर पर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आलंद में कई वोटों को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीआईडी ​​ने इसका पता लगा लिया और चुनाव में ‘धोखाधड़ी’ को रोक दिया।

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से आग्रह किया था कि वह ‘वोट धोखाधड़ी’ के पीछे के लोगों का ब्योरा उपलब्ध कराएं, ताकि सीआईडी ​​दोषियों को पकड़ सके। हालांकि, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि सत्यापन प्रणाली आलंद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विवाद के जवाब में शुरू नहीं की गई है जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है।

विदेश नीति 'दोस्ती' से तय नहीं होती : राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क (टैरिफ) लगाने और एच1बी वीजा से जुड़े उनके कदमों की पृष्ठभूमि में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि विदेश नीति निजी 'दोस्ती' से तय नहीं होनी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में यह टिप्पणी की।

बैठक के बाद सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका के हालिया कदमों और ट्रंप के बयानों का उल्लेख करते हुए मोदी सरकार की तीखी आलोचना की। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने खड़ा होना चाहिए और भारत के राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के विषय का भी उल्लेख किया और कहा कि वह आगे भी तथ्यों के साथ जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। उन्होंने 'वोटर अधिकार यात्रा' की सफलता के लिए कांग्रेस की बिहार इकाई और सहयोगी दलों की तारीफ की। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala