शहीद जवानों के परिवार को लाइफटाइम स्वास्थ्य सेवा देगी महावीर यूनिवर्सिटी, शहीदों की वीरांगनाओं का हुआ सम्मान

Why BJP MP Rajiv Pratap Rudy could not take oath in Bhojpuri : बिहार के सारण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सोमवार को लोकसभा में शपथ लेने से पहले इस बात पर अफसोस जताया कि नियमों के चलते वह भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकते। इसके बाद रूडी ने हिंदी में शपथ ग्रहण की। भोजपुरी संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है।