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Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (16:11 IST)

फरीदाबाद में पार्किंग और कुत्ते को टहलाने के विवाद में टेक महिंद्रा के एशिया हेड की गोली मारकर हत्या

Paramjeet Dhankhar Tech Mahindra
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (16:18 IST)
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Paramjeet Dhankhar Tech Mahindra: हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक हैरान और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) के एशिया हेड और वरिष्ठ अधिकारी परमजीत धनखड़ की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि सोसाइटी की पार्किंग में कुत्ते को शौच (पॉटी) कराने और गाड़ी खड़ी करने को लेकर कहासुनी हो गई थी। मामूली बहस ने इतना तूल पकड़ लिया कि आरोपी ने परमजीत धनखड़ पर गोलियां चला दीं। बताया जा रहा है कि धनखड़ भानजे की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर से आए थे। 

मामूली विवाद ने लिया भयानक रूप

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह घटना फरीदाबाद स्थित एक आवासीय परिसर/सोसाइटी की पार्किंग क्षेत्र की है। परमजीत धनखड़ और पड़ोसी/आरोपी के बीच पार्किंग परिसर में कुत्ता टहलाने, उसे पॉटी कराने और वाहनों को सही ढंग से पार्क करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते जुबानी बहस हाथापाई और हिंसक झड़प में बदल गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 15 गोलियां चलाईं। 
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धनखड़ ने मौके पर ही तोड़ा दम

आरोप है कि कहा-सुनी के दौरान आपा खो चुके आरोपी ने पिस्तौल निकालकर परमजीत धनखड़ पर फायर कर दिया। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि धनखड़ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।  घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में परिजन और आसपास के लोग उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की जांच और कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और फोरेंसिक टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए तैनात किया गया है। फरीदाबाद पुलिस के अनुसार, मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पूरी घटना का क्रम और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सके।
 
आईटी जगत में शोक की लहर : परमजीत धनखड़ टेक महिंद्रा जैसी वैश्विक आईटी कंपनी में एशिया क्षेत्र के प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। उनकी असमय और हिंसक मौत की खबर से आईटी सेक्टर और कॉरपोरेट जगत में गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है। 
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