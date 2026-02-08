रविवार, 8 फ़रवरी 2026
फरीदाबाद , रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (08:36 IST)

surajkund mela : खुशियों के बीच मातम, सूरजकुंड मेले में अचानक कैसे हुआ बड़ा हादसा, जानें अभी क्या हैं ताजा हालात

Surajkund Mela accident
हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में शनिवार को   एक बड़ा हादसा हो गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक मेले में झूला टूटने से 12 लोग घायल हुए और लोगों को बचाने की कोशिश में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए आयोजनस्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं।
सूरजकुंड मेला देश-विदेश के कलाकारों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र माना जाता है। ऐसे में इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा मेले के भीड़भाड़ वाले हिस्से में हुआ, जहां अचानक स्थिति बिगड़ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

प्रशासन ने संभाला मोर्चा

हादसे के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। मेले के कुछ हिस्सों में लोगों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

कारणों की जांच जारी

फिलहाल हादसे के कारणों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है। शुरुआती तौर पर अधिक भीड़, अव्यवस्थित प्रवेश या तकनीकी खामी जैसी संभावनाओं पर जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की है।
 
आगे की कार्रवाई
मेले में मौजूद सुरक्षा एजेंसियों और आयोजन समिति से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं, जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यदि किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 
