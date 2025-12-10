गुरुग्राम में युवक ने गाय को खिलाए चिकन मोमोज, हिन्दू संगठन भड़के, अब मांग रहा है माफी

Young youtuber fed chicken momos to a cow in Gurugram: गुरुग्राम में एक यूट्यूबर द्वारा गाय को चिकन मोमोज खिलाने का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिन्दू संगठन भड़क गए। आरोपी की पहचान न्यू कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय ऋतिक चंदाना के रूप में हुई है। हिन्दू संगठन ने आरोपी को पकड़कर पहले उसकी पिटाई की उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी युवक ने दावा किया कि कुछ लोगों ने उसका 'ब्रेनवॉश' किया और पैसों का लालच देकर उससे यह काम करवाया। उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है। आरोपी डीयू से इंग्लिश ऑनर्स में बीए स्नातक है और कई सोशल मीडिया चैनल्स चलाता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। हालांकि आरोपी को पूछताछ के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया है। इसके तहत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। इस मामले में यदि पुलिस को यह पता चलता है कि किसी और ने पैसे देकर उसे यह करने के लिए प्रेरित किया था, तो उस व्यक्ति/समूह को भी इस अपराध में सह-आरोपी बनाया जा सकता है।