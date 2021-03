ताजमहल में बम की अफवाह से अफरातफरी, फिरोजाबाद से की गई थी कॉल

आगरा। में बम की खबर के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने इस ऐतिहासिक इमारतों को खाली कराकर उसकी तलाशी ली। हालांकि यह खबर झूठी निकली और उसे फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।

आगरा के पुलिस अधिक्षक प्रोटोकॉल शिवराम यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम को फोन कर एक शख्‍स ने आर्मी की भर्ती में काफी त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से वह सेना में भर्ती नहीं हो सका। इस शख्‍स ने कहा कि ताजमहल में बम रखा गया है जो जल्‍द ही फट जाएगी। इसके बाद ताजमहल में सिक्‍योरिटी चेक किया जा रहा है।

We'd received info from control room that a man called them up saying that there are discrepancies in military recruitment & he wasn't recruited. A Bomb is kept at which will explode soon. Security check is being done around Taj Mahal: Shiv Ram Yadav, SP (Protocol) pic.twitter.com/crr8x8sb43