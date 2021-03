असम चुनाव के लिए भाजपा ने की प्लानिंग, जानिए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सहयोगी...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुधवार को इस सिलसिले में एक अहम बैठक में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत दास, अगप के अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा, यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो, भाजपा नेता व मंत्री हेमंत विश्व सरमा भी मौजूद थे।

बैठक के बाद सरमा ने ट्वीट कर बताया कि आज शाम असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा, बोडो क्षेत्रीय परिषद के प्रमोद बोरो सहित वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह और नड्डा से नई दिल्ली में मुलाकात की। गठबंधन के तौर-तरीकों पर काम जारी है और इसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार को की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि अगप को 25 सीटें जबकि यूपीपीएल को 12 सीटें मिल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अगप को 14 सीटों पर जीत मिली थी। यूपीपीएल भाजपा के साथ गठबंधन का हाल ही में हिस्सा बनी है। फिलहाल विधानसभा में उसका एक भी सदस्य नहीं है।

वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 60 सीटों पर जीत मिली थी। वह शेष सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं।

