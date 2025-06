Pune Woman Uses Urine As Eye Wash In Viral Video : कुछ दिनों पहले अभिनेता परेश रावल ने एक कार्यक्रम में स्वमूत्र सेवन का जिक्र किया था। अब सोशल मीडिया फिर एक बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक नुपुर पिट्टी नाम की महिला अपने पेशाब से आंख धोने को फायदेमंद बता रही हैं। हालांकि डॉक्टर्स की राय इससे कुछ अलग है।